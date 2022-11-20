Медведи Большереченского зоопарка не впадают в спячку из-за погоды

Медведи из Большереченского зоопарка еще не ушли в зимнюю спячку, но уже готовятся. Об этом сообщили в официальной группе заведения.
В природе животные спят зимой по банальной причине — им не хватает еды. Однако бурые медведи едят не только мясо, но и растительную пищу: ягоды, траву, желуди, орехи. Поэтому первые холода для постояльцев зоопарка никогда не были причиной впадать в спячку. Хотя большую часть дня они проводят в домиках.
«Потихоньку собирается и Машуня, и Соня, и все остальные, только Макарик ещё бодренький», — ласково рассказывает директор Большереченского зоопарка Наталья Болотова.
В последние годы медведи в заповеднике засыпают во второй половине декабря, отметили сотрудники.