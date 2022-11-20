Медведи Большереченского зоопарка не впадают в спячку из-за погоды

В природе животные спят зимой по банальной причине — им не хватает еды. Однако бурые медведи едят не только мясо, но и растительную пищу: ягоды, траву, желуди, орехи. Поэтому первые холода для постояльцев зоопарка никогда не были причиной впадать в спячку. Хотя большую часть дня они проводят в домиках.