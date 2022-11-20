Где лучшие тусовки? В центре Омска продают популярный бар

В Омске на улице Почтовой продается готовый бизнес — действующий бар «Om Bar». Объявление разместили на одном из известных сайтов 18 ноября. Заведение работает более пяти лет.
Помещение на 120 «квадратов» находится в аренде. Ежемесячная стоимость — 72 тысячи рублей. В нее входят оборудование и программное обеспечение. Покупатель также будет работать с готовым штатом сотрудников: управляющий, бармены, повара, звукооператор, охрана.
Стоимость бизнеса — 1 750 000 рублей. Среднемесячную выручку оценивают в 760 тысяч рублей.