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Где лучшие тусовки? В центре Омска продают популярный бар

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI
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В Омске продают «Om Bar» на Почтовой

Покупатель получит готовый бизнес.

В Омске на улице Почтовой продается готовый бизнес — действующий бар «Om Bar». Объявление разместили на одном из известных сайтов 18 ноября. Заведение работает более пяти лет.

Помещение на 120 «квадратов» находится в аренде. Ежемесячная стоимость — 72 тысячи рублей. В нее входят оборудование и программное обеспечение. Покупатель также будет работать с готовым штатом сотрудников: управляющий, бармены, повара, звукооператор, охрана.

Стоимость бизнеса — 1 750 000 рублей. Среднемесячную выручку оценивают в 760 тысяч рублей.

#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Продажа#Бизнес
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