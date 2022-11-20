Где лучшие тусовки? В центре Омска продают популярный бар

Помещение на 120 «квадратов» находится в аренде. Ежемесячная стоимость — 72 тысячи рублей. В нее входят оборудование и программное обеспечение. Покупатель также будет работать с готовым штатом сотрудников: управляющий, бармены, повара, звукооператор, охрана.