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«Все выглядит вполне добротно». Мэр Омска оценил новостройку в микрорайоне «Амур-2»

Сегодня, 07:39
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест оценил новый дом в микрорайоне «Амур-2»

Строительством новостройки занималась компания «Стройбетон».

Мэр Омска Сергей Шелест побывал в одном из новых домов в микрорайоне «Амур-2», строительством которого занимается компания «Стройбетон». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Новостройка заселена почти на 90%. Что касается обустройства дома: парковка находится за пределами двора, во дворе расположена большая детская площадка и зона отдыха для взрослых. На калитке есть домофон, а по периметру дома — видеокамеры. Рядом строят такой же дом, который будет готов в декабре.

«Интересно, что на всех этапах возведения своих домов, застройщик использует материалы собственного производства, начиная от железобетонных конструкций, заканчивая тротуарной плиткой», - отметил Сергей Шелест.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
#Город#Строительство#Новостройка#Сергей шелест#Юлия Бармина
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