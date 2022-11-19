«Все выглядит вполне добротно». Мэр Омска оценил новостройку в микрорайоне «Амур-2»

Новостройка заселена почти на 90%. Что касается обустройства дома: парковка находится за пределами двора, во дворе расположена большая детская площадка и зона отдыха для взрослых. На калитке есть домофон, а по периметру дома — видеокамеры. Рядом строят такой же дом, который будет готов в декабре.