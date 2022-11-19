«Педиатр обратила внимание, что родничок не заживает. Отправил на консультацию к неврологу, она отправила сдавать анализы и проверять мозг. В итоге поставили диагноз — гидроцефальный синдром

). Я молилась всем, кому могла, ходила по бабкам, хотелось верить, что мой ребенок будет нормальным».