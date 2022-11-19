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Убыль населения в Омской области за 9 месяцев составила 7,5 тысяч человек

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
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С января по август 2022 года в Омской области родилось около 12,2 тыс человек, а умерло 19,7 тыс.

По данным Омскстата, за 9 месяцев естественная убыль населения в Омске составила 7,5 тыс человек.

За период с января по сентябрь 2022 года в Омской области родилось около 12,2 тыс человек. В то же время умерло 19,7 тыс жителей региона.

Помимо этого Омскстат посчитал количество браков и разводов. За этот период в Омске поженились 9,5 тыс человек, а развелись 6,5 тыс пар.

Напомним, ранее Омскстат публиковал данные естественной убыли с января по август 2022 года. Тогда смертность составляла около 17,8 тыс человек, то есть всего за один месяц умерло около 2 тыс омичей.

Фото: omsk.gks.ru
В Омской области рождение отстало от смертности на 7 тыс. человек
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#Юлия Бармина#Город#Смертность#Рождаемость#Убыль населения
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