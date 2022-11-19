Убыль населения в Омской области за 9 месяцев составила 7,5 тысяч человек

По данным Омскстата, за 9 месяцев естественная убыль населения в Омске составила 7,5 тыс человек.
За период с января по сентябрь 2022 года в Омской области родилось около 12,2 тыс человек. В то же время умерло 19,7 тыс жителей региона.
Помимо этого Омскстат посчитал количество браков и разводов. За этот период в Омске поженились 9,5 тыс человек, а развелись 6,5 тыс пар.
Напомним, ранее Омскстат публиковал данные естественной убыли с января по август 2022 года. Тогда смертность составляла около 17,8 тыс человек, то есть всего за один месяц умерло около 2 тыс омичей.