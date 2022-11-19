Хотел заработать, а попал на миллион. Омич перевел «куратору» крупную сумму денег

Мужчина увидел рекламу в Интернете, которая рассказывала о дополнительном заработке на акциях крупной нефтяной компании. Омича это заинтересовало, он перешел по ссылке, зарегистрировался и открыл виртуальный счет. Через некоторое время с ним связался куратор, который обучал потерпевшего инвестированию и руководил его действиями. Куратор убедил мужчину, что чем больше денег он вложит, тем больше получит.