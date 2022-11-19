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Хотел заработать, а попал на миллион. Омич перевел «куратору» крупную сумму денег

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
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Омич перевел миллион рублей мошеннику, который обучал его инвестированию

51-летний мужчина оформил несколько кредитов и перевел их на счет мошенников, чтобы разбогатеть.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 51-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Омич работает водителем в строительной компании.

Мужчина увидел рекламу в Интернете, которая рассказывала о дополнительном заработке на акциях крупной нефтяной компании. Омича это заинтересовало, он перешел по ссылке, зарегистрировался и открыл виртуальный счет. Через некоторое время с ним связался куратор, который обучал потерпевшего инвестированию и руководил его действиями. Куратор убедил мужчину, что чем больше денег он вложит, тем больше получит.

Желая разбогатеть, омич за 10 дней оформил несколько кредитов на миллион рублей и перевёл деньги на виртуальный счет. Однако, когда деньги закончились, куратор перестал выходить на связь и заблокировал доступ к сайту. Тогда мужчина и понял, что попался на удочку мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

#Юлия Бармина#Происшествия#Уголовное дело#Мошенники#Деньги
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