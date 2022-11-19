Хотел заработать, а попал на миллион. Омич перевел «куратору» крупную сумму денег

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 51-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Омич работает водителем в строительной компании.
Мужчина увидел рекламу в Интернете, которая рассказывала о дополнительном заработке на акциях крупной нефтяной компании. Омича это заинтересовало, он перешел по ссылке, зарегистрировался и открыл виртуальный счет. Через некоторое время с ним связался куратор, который обучал потерпевшего инвестированию и руководил его действиями. Куратор убедил мужчину, что чем больше денег он вложит, тем больше получит.
Желая разбогатеть, омич за 10 дней оформил несколько кредитов на миллион рублей и перевёл деньги на виртуальный счет. Однако, когда деньги закончились, куратор перестал выходить на связь и заблокировал доступ к сайту. Тогда мужчина и понял, что попался на удочку мошенников.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.