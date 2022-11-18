Жалоба от убийцы. Омич, задушивший падчерицу за «мультики», подал апелляцию

Совсем недавно, 26 октября, Областной суд вынес приговор жителю деревни Кольцово Кормиловского района. Его обвиняли в убийстве четырехлетней падчерицы.
Суд установил, что мужчина задушил ребенка. Девочка «невовремя» попросила мультики. Мужчине дали 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. А уже 31 октября адвокаты подали апелляционную жалобу. Она принята к рассмотрению. Пока суть жалобы не разглашается.
Напомним, трагедия случилась 1 февраля 2022 года. 38-летний местный житель хотел продолжить пьяное застолье, но его сожительница спрятала бутылку водки. Этим женщина разозлила омича. Они легли спать.
Около часа ночи 4-летняя падчерица попросила мужчину включить ей мультики, однако тот решил выместить на ней свою злобу. Мужчина несколько раз бил девочку по лицу и телу, а затем задушил. От шума проснулась мама девочки, о случившемся она рассказала родственникам, те вызвали врачей. Прибывшие на место медики не смогли помочь ребенку и лишь констатировали смерть.
Отчима задержали, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии». Еще двух детей омички изъяли из семьи.