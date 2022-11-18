Жалоба от убийцы. Омич, задушивший падчерицу за «мультики», подал апелляцию

Около часа ночи 4-летняя падчерица попросила мужчину включить ей мультики, однако тот решил выместить на ней свою злобу. Мужчина несколько раз бил девочку по лицу и телу, а затем задушил. От шума проснулась мама девочки, о случившемся она рассказала родственникам, те вызвали врачей. Прибывшие на место медики не смогли помочь ребенку и лишь констатировали смерть.



Отчима задержали, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии». Еще двух детей омички изъяли из семьи.