Герой проекта #безграничные_возможности2022 Владислав Комратов из Омска до 2012 года был обычным парнем — жил, учился, увлекался спортом. Кстати, уже тогда спорт занимал особое место в его жизни. Владислав профессионально занимался волейболом, участвовал во многих городских и областных соревнованиях, заслуживая почетные места. В 2012 году команда Владислава стала победителем областной спартакиады среди школьников.
И в том же 2012 году случилось непоправимое. Наш герой попал в ДТП, получив серьезную травму позвоночника. Травму, которая приковала его к инвалидному креслу.
Полтора года понадобилось Владиславу, чтобы восстановиться и вернуться к повседневной жизни. Помогла поддержка родителей, друзей, с которыми он познакомился на реабилитации и, конечно же, спорт:
«За счет спорта я не опустил руки. Мне всегда важен был спорт, чтобы поддерживать себя, свою физическую форму. Спорт очень много дал мне, чтобы не раскиснуть и не уйти в себя».
От волейбола по понятным причинам пришлось отказаться, но отказаться от спорта Владислава не могло заставить ни что. В 2015 году, по рекомендации друзей, он решил попробовать себя в пулевой стрельбе. И вот уже почти семь лет совершенствует свои навыки в этом виде спорта:
«Стрельба не требует резких движений. Когда стреляешь нужно быть спокойным, сосредоточенным только на цели. Вместе с тем она дает физическую нагрузку, улучшает зрение, учит фокусироваться на важном. Это помогает и в других делах. Выстрел, запах пороха, винтовка — это мое все».
На первом же выезде на Чемпионат России Владислав Комратов выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В настоящий момент у него за плечами уже огромное количество выступлений на соревнованиях различного масштаба — от городских до всероссийских. Сейчас у нашего героя есть одна большая цель — попасть на Паралимпийские игры.
«Это очень важная цель для меня. Но для этого нужно заниматься. Собой, тренировками. Хочу показать себя там».
Однако совмещать тренировки и работу получается не всегда. А работы у Владислава немало. Ведь он не только успешный спортсмен, но и преподаватель физической культуры и тренер по волейболу в Колледже профессиональных технологий:
«Я, когда получил травму, пошел учиться на педагога дополнительного образования и мне это очень сильно понравилось. И после того, как я окончил Колледж профессиональных технологий, я остался здесь работать. И я никогда не сижу на месте. Я езжу по разным соревнованиям, каким-то методическим мероприятиям, участвую в конкурсе „Абилимпикс“ — конкурсе профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Кстати сказать, вместе с командой колледжа Владислав уже прошел региональный этап «Абилимпикс» и достойно выступил на национальном чемпионате в Москве.
Все, что делает наш герой, он делает для родителей. Они — его опора и поддержка. Они — его мотиваторы и вдохновители:
«В первую очередь меня мотивируют мои родители, для которых я живу сейчас и буду жить дальше. Самое главное, чтобы они не переживали ни за меня, ни за мое здоровье, а только радовались моим достижениям и движению вверх».
Пройдя такой трудный путь, Владислав Комратов стал по-другому относиться к жизни, начал дорожить каждой прожитой минутой. Он, как никто другой, понимает насколько важно не выпадать из реальности. И вот его совет всем, кто по каким-либо причинам сейчас находится в унынии:
«Самое главное — это не опускать руки, продолжать общаться с друзьями, общаться в окружающей среде. Общение нужно в первую очередь, чтобы не уйти в себя. А когда вы начинаете чем-то заниматься, то становится интереснее жить. Вы не сидите дома, не лежите в своей кровати, начинаете двигаться. Поэтому не нужно опускать руки. Только вперед, вперед и вперед!».