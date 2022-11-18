От волейбола по понятным причинам пришлось отказаться, но отказаться от спорта Владислава не могло заставить ни что. В 2015 году, по рекомендации друзей, он решил попробовать себя в пулевой стрельбе. И вот уже почти семь лет совершенствует свои навыки в этом виде спорта: