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В Омске в здании суда нашли труп экс-директора мебельной фабрики

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Причина смерти Геннадия Дюжева пока не установлена.

В Омске силовики выясняют все обстоятельства смерти экс-директора омской мебельной фабрики «Браво» 57-летнего Геннадия Дюжева. Его тело накануне нашли в здании Куйбышевского районного суда.

«В четверг, 17 ноября, около 09:33 поступил сигнал, что в здании Куйбышевского районного суда города Омска скончался мужчина», — сообщил Города55 источник в экстренных службах.

Прибывшие по вызову эксперты осмотрели тело и предварительно не нашли никаких следов насильственной смерти.

Как выяснил Город55, умерший, — это Геннадий Дюжев, который некогда руководил мебельной фабрикой «Браво». В 2019 году Дюжев получил срок за мошенничество в особо крупном размере, а в 2021 году осужден за незаконную организацию азартных игр.

На данный момент неизвестно, в каком статусе Дюжев находился в здании суда.

#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Труп#Суд#Василий Попов
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