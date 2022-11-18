В Омске в здании суда нашли труп экс-директора мебельной фабрики

Как выяснил Город55, умерший, — это Геннадий Дюжев, который некогда руководил мебельной фабрикой «Браво». В 2019 году Дюжев получил срок за мошенничество в особо крупном размере, а в 2021 году осужден за незаконную организацию азартных игр.