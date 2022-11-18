Дорожно-транспортные происшествия — это всегда страшно. А когда в нем гибнут люди — страшнее многократно. Такое ДТП и стало событием, поделившим жизнь участника проекта #безграничные_возможности2022 Павла Дубровского на «до и после».
10 октября 2011 года наш герой ехал на учебу в маршрутном такси, которое на большой скорости врезалось в едущий впереди грузовик. 17-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении, погибла на месте, вылетев из кабины на проезжую часть. Еще шестеро пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Среди них был и Павел, в той аварии он потерял руку.
«ДО»
До аварии Павел Дубровский был профессиональным боксером. Занимался с 9 лет, поступил в училище олимпийского резерва и получил звание кандидата в мастера спорта. Зимой планировал сдать на Мастера спорта.
Павел по-настоящему любил бокс:
«Это же мой второй дом! Здесь всегда ждут пацаны. Тут от всего отвлекаешься. Не сдал экзамен, с кем-нибудь поругался… Подходишь к груше — и все встает на свои места».
Но произошло то, что произошло.
«ПОСЛЕ»
Сразу после аварии нашего героя доставили в больницу, где сделали операцию. Несколько дней он провел под постоянным контролем врачей. Посещать молодого человека разрешали только родителям.
«Родители по два — три раза в день приходили в больницу — поддерживали меня. Только мою девушку Марину первое время не пускали, чтобы не расплакалась. Да и у меня бы это ненужные эмоции вызвало», — вспоминает Павел.
Это было тяжелое время, как для самого Павла, так и для всех его близких. Однако, именно тяжелые времена способны показать, кто на самом деле друг. И наш герой понял, что его окружают настоящие добрые Друзья. Его поддерживали и навещали все — родители, девушка, тренеры и друзья из спортшколы.
Спустя месяц, когда Павла выписали из больницы, он тут же вернулся в боксерский зал, где его очень ждали:
«Без тебя было скучно. Ты душа нашей компании! Спасибо, что вернулся! Вот, парни, берите с него пример. Настоящий мужик! Характер!» — говорили ему тренеры.
Тем не менее, полученная травма не позволяла нашему герою продолжать заниматься боксом на прежнем уровне, и он решил переквалифицироваться в легкоатлеты.
«Я ведь быстро бегаю! Поэтому будем добиваться на беговой дорожке того, чего уже не получится добиться в боксе…» — решил тогда Павел.
Ну и добился.
Спустя несколько месяцев упорных тренировок Павел стал выступать на соревнованиях и был многократным победителем Всероссийских соревнований и первенств России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Немногим позже попал в паралимпийскую сборную России, однако выступить за сборную ему не удалось из-за настигнувших нашу страну санкций. Благодаря легкой атлетике молодой человек смог побывать во многих городах России, познакомиться с интересными людьми и в целом вернуться к жизни.
Сейчас Павел занимается футболом, играет в омской корпоративной футбольной лиге наравне с полностью здоровыми людьми. В будущем планирует попасть на международный чемпионат «Абилимпикс». «Абилимпикс» — это олимпиада среди работников, имеющих ограничения по здоровью. Павел уверен, что они смогут достойно представить себя, родной город и страну на этих соревнованиях.
Помимо спорта есть в жизни нашего героя и другая страсть — преподавание. Он — учитель физической культуры в колледже профессиональных технологий. Павел прививает учащимся любовь к спорту, выезжает с ними на городские и областные спортивные соревнования, а главное — помогает избегать ошибок юности, от которых не застрахован никто:
«Самое главное — это работа с детьми, их учить жизни, доносить то, что до нас не доносили, передавать свой жизненный опыт. Чтобы они поняли это раньше, а не когда будут уже в моем возрасте», — размышляет наш герой.
Семья — не только опора и поддержка для нашего героя, но и мощная мотивация двигаться вперед. Павел женат, у него есть сын.
«Меня вдохновляет моя семья. Чтобы все вкусно покушали, хорошо оделись и были счастливы… Особенно мой сын. Я стараюсь каждый день быть лучше, чтобы в будущем дать ему все, чтобы он ни в чем себе не отказывал и был хорошим, способным ребенком».
Вне всяких сомнений, такой отцовский пример достоин подражания. Пожелаем Павлу новых побед, как на спортивном, так и на профессиональном поприще.