Это было тяжелое время, как для самого Павла, так и для всех его близких. Однако, именно тяжелые времена способны показать, кто на самом деле друг. И наш герой понял, что его окружают настоящие добрые Друзья. Его поддерживали и навещали все — родители, девушка, тренеры и друзья из спортшколы.