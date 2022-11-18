В Москве ночь на 17 ноября стала самой холодной с начала осени

Минимальное значение температуры в столице РФ было зафиксировано на базовой метеостанции, расположенной на ВДНХ. Значение было на 0,3 градуса ниже, чем в ночь на 16 ноября. В Московской области рекорд был также зафиксирован в Черустях: -11,8 градуса.