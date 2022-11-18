В Москве ночь на 17 ноября стала самой холодной с начала осени

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Метеоролог отметил, что в столице температура воздуха опустилась до -5,7 градуса, в Луховицах — до -12,7 градуса.
Минимальное значение температуры в столице РФ было зафиксировано на базовой метеостанции, расположенной на ВДНХ. Значение было на 0,3 градуса ниже, чем в ночь на 16 ноября. В Московской области рекорд был также зафиксирован в Черустях: -11,8 градуса.
Предыдущие минимальные значения зафиксировали в ночь на среду, и не только в Москве, но и во всей европейской части России. Так, на востоке Коми температура воздуха опустилась до -32,8 градуса.