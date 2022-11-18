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В Москве ночь на 17 ноября стала самой холодной с начала осени

Сегодня, 08:01
Фото: pxhere.com
В Москве и в Московской области зафиксирована самая холодная с начала осени ночь. Температура воздуха опустилась до -5,7 градуса.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Метеоролог отметил, что в столице температура воздуха опустилась до -5,7 градуса, в Луховицах — до -12,7 градуса. 

Минимальное значение температуры в столице РФ было зафиксировано на базовой метеостанции, расположенной на ВДНХ. Значение было на 0,3 градуса ниже, чем в ночь на 16 ноября. В Московской области рекорд был также зафиксирован в Черустях: -11,8 градуса.

Предыдущие минимальные значения зафиксировали в ночь на среду, и не только в Москве, но и во всей европейской части России. Так, на востоке Коми температура воздуха опустилась до -32,8 градуса.

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