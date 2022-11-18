В МИД РФ считают заявления о поставках Ираном беспилотников безосновательным

По мнению Вершинина, Россия разделяет мнение, озвученное официальным представителем МИД Ирана Насером Канаани — оно заключается в том, что обвинения в экспорте оружия в РФ для использования в СВО безосновательны. Их выдвигают те, кто намерен оправдывать собственные незаконные поставки оружия на Украину.