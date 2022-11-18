В МИД РФ считают заявления о поставках Ираном беспилотников безосновательным

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление замглавы ведомства Сергея Вершинина.
Сергей Вершинин заявил, что «вбросы» о поставках беспилотников в Россию из Ирана политически ангажированы, а их «вдохновители» и «соавторы» сами понимают безнадежность собственных усилий. Дипломат подчеркнул, что такие действия приводят к дискредитации западных стран как добросовестных участников СВПД.
По мнению Вершинина, Россия разделяет мнение, озвученное официальным представителем МИД Ирана Насером Канаани — оно заключается в том, что обвинения в экспорте оружия в РФ для использования в СВО безосновательны. Их выдвигают те, кто намерен оправдывать собственные незаконные поставки оружия на Украину.