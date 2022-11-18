В Кузбассе появится город-курорт — Новый Шерегеш

По задумке в «Новом Шерегеше» в любое время года смогут проводить свой отпуск семейные пары, молодежь и бизнесмены. Для возведения масштабного объекта, необходимо проложить две автодороги из Кузедеево и Чугунаша, а также инженерные сети водо- и электроснабжения.