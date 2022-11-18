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В Кузбассе появится город-курорт — Новый Шерегеш

18 ноября 07:39
В Таштагольском районе Кузбасса на базе инфраструктуры сектора «Д» планируют построить новый гостиничный и горнолыжный комплекс «Нофотовый Шерегеш».

INFOX.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области пишет, что на начальном этапе в проект будет вложено 3,6 млрд рублей.

По задумке в «Новом Шерегеше» в любое время года смогут проводить свой отпуск семейные пары, молодежь и бизнесмены. Для возведения масштабного объекта, необходимо проложить две автодороги из Кузедеево и Чугунаша, а также инженерные сети водо- и электроснабжения.

Работы будут профинансированы средствами из федерального бюджета, выделенными в рамках реализации нацпроекта.

На данном этапе ведутся переговоры с инвесторами, обсуждается  инвестиции в строительство гостиниц, подъемников, рекреационных зон и пр.

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