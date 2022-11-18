В Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию выдачи кредитов пенсионерам

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Общественной службе новостей о возможных способах пенсионеров не попасть на «кредитную удочку».
Пенсионеры являются социально уязвимой группой с регулярным, но небольшим доходом. Они доверчивы, и микрофинансовые организации могут легко ввести их в заблуждение.
Нилов выступил с предложением запретить банкам передавать задолженности пенсионеров коллекторам. В качестве альтернативы он предложил банкам составлять кредитные договоры простым, доступным языком, исключив разного рода приписки мелким шрифтом. Также пенсионерам нужно доступно объяснить то, чем они рискуют, каковы будут последствия и размер ежемесячного платежа. Все это нужно фиксировать на видео.
В целом пенсионеры являются достаточно закредитованной категорией населения, так как им не хватает пенсии на проживание.