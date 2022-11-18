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В Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию выдачи кредитов пенсионерам

Сегодня, 20:23
В рамках совещания с правительством глва государства заявил, что банки превращают пенсионеров в «вечных должников», выдавая им кредиты на небольшую сумму.

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Общественной службе новостей о возможных способах пенсионеров не попасть на «кредитную удочку».

Пенсионеры являются социально уязвимой группой с регулярным, но небольшим доходом. Они доверчивы, и микрофинансовые организации могут легко ввести их в заблуждение.

Нилов выступил с предложением запретить банкам передавать задолженности пенсионеров коллекторам. В качестве альтернативы он предложил банкам составлять кредитные договоры простым, доступным языком, исключив разного рода приписки мелким шрифтом. Также пенсионерам нужно доступно объяснить то, чем они рискуют, каковы будут последствия и размер ежемесячного платежа. Все это нужно фиксировать на видео.

В целом пенсионеры являются достаточно закредитованной категорией населения, так как им не хватает пенсии на проживание.

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