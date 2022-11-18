В Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию выдачи кредитов пенсионерам

Нилов выступил с предложением запретить банкам передавать задолженности пенсионеров коллекторам. В качестве альтернативы он предложил банкам составлять кредитные договоры простым, доступным языком, исключив разного рода приписки мелким шрифтом. Также пенсионерам нужно доступно объяснить то, чем они рискуют, каковы будут последствия и размер ежемесячного платежа. Все это нужно фиксировать на видео.