Специалист рассказала об инфекции, провоцирующей рак желудка

По словам Савченко, многие десятилетия считалось, что язва желудка может появиться из-за стресса, острой пищи, курения или иных вредных привычек. Но в 1982 году ученые обнаружили хеликобактер пилори и установили, что именно она чаще всего провоцирует развитие рака желудка. Врач пояснила, что этими бактериями люди заражаются в детстве, но не исключен этот риск и для взрослых. Инфицирование происходит через пищу, воду или общую посуду, а также в заведениях общепита, не соблюдающих санитарные нормы. Для защиты от заражения достаточно не пренебрегать личной гигиеной после посещения туалета, а также перед приготовлением или приемом пищи, не пользоваться общей посудой и не есть блюда, приготовленные грязными руками других людей.