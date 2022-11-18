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Специалист рассказала об инфекции, провоцирующей рак желудка

Сегодня, 11:47
Фото: piqsels.com
Кандидат медицинских наук Светлана Савченко сообщила, что одной из причин онкологического заболевания желудка может стать бактерия хеликобактер пилори.

Хеликобактер пилори (H. pylori) при попадании в организм поселяется в пищеварительном тракте. Со временем эти микроорганизмы могут вызвать язвы на слизистой желудка или верхней части тонкого кишечника, при этом у ряда людей возможно развитие рака желудка. Об этом пишут «Известия».

По словам Савченко, многие десятилетия считалось, что язва желудка может появиться из-за стресса, острой пищи, курения или иных вредных привычек. Но в 1982 году ученые обнаружили хеликобактер пилори и установили, что именно она чаще всего провоцирует развитие рака желудка. Врач пояснила, что этими бактериями люди заражаются в детстве, но не исключен этот риск и для взрослых. Инфицирование происходит через пищу, воду или общую посуду, а также в заведениях общепита, не соблюдающих санитарные нормы. Для защиты от заражения достаточно не пренебрегать личной гигиеной после посещения туалета, а также перед приготовлением или приемом пищи, не пользоваться общей посудой и не есть блюда, приготовленные грязными руками других людей.

А если инфицирование хеликобактер пилори уже произошло, тогда необходимо начинать лечение как можно раньше, чтобы не доводить до появления предопухолевых поражений желудка, подытожила эксперт. 

#Алина Ибрагимова#Общество
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