Новость № 1. В Омске объявили аукцион на поставку сладких новогодних подарков. Каждая упаковка подарка будет содержать 37 видов лакомств. Конфеты отправят в районные администрации, детские дома, центры социального обслуживания, школы-интернаты, минспорта, УФСБ, УМВД, МЧС, УФСИН, Росгваргию, пограничное управление и войсковые части.
Новость № 2. На территории «Красной звезды» начали заливать самый большой каток в Омске. Общая площадь катка составит почти 13 тыс кв. м. На нем также установят елку высотой более 13 метров и новогодние фотозоны. Каток будет украшен тысячами новогодних лампочек.
Новость № 3. На территории Муромцевского района Омской области был выявлен очаг лейкоза крупного рогатого скота. В связи с этим на территории введен карантин, который продлится до 1 ноября 2023 года. Помимо этого, на время ограничительных мероприятий были введены некоторые запреты.