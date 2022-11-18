Новость № 3. На территории Муромцевского района Омской области был выявлен очаг лейкоза крупного рогатого скота. В связи с этим на территории введен карантин, который продлится до 1 ноября 2023 года. Помимо этого, на время ограничительных мероприятий были введены некоторые запреты.