Режим «Черного неба». Омские предприятия предупредили, что выбросы не «улетят»

Отметим, что вчера превышений ПДК не зарегистрировано. По данным УГМС только содержание фенола «подкрадывалось» к верхней границе нормы, да и то, только в Советском округе. Но омичи очень активно жалуются в соцсетях на аллергические реакции, головную боль и неприятные запахи: