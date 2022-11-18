Режим «Черного неба». Омские предприятия предупредили, что выбросы не «улетят»

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила о введенном режиме «Черного неба» в Омской области на 18 ноября. Ветра почти нет, выбросы вредных веществ рассеиваться не будут, поэтому предприятия предупредили об опасности загрязнения воздуха.
Отметим, что вчера превышений ПДК не зарегистрировано. По данным УГМС только содержание фенола «подкрадывалось» к верхней границе нормы, да и то, только в Советском округе. Но омичи очень активно жалуются в соцсетях на аллергические реакции, головную боль и неприятные запахи:
«В воздухе смесь разных запахов химии: гарь, резина. В носу и горле жжение. Очень неприятно»; «Рокоссовского. Запах за окном въедливый, лакокрасочный, страшно вдыхать, быстро заполняет комнату»; «26 линия, запах газа, может формальдегида, головная боль»; «Центр — вонь неясной этиологии. Напоминает запах серы. Новенькое что-то. После прогулки отекла носоглотка, жжет слизистую», — возмущались омичи.
На запах гари и жженой резины жаловались жители со всего Омска. Из «Нефтяников», с 28 Северной, с Зеленого острова, с Герцена и «Десятилетия».