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Режим «Черного неба». Омские предприятия предупредили, что выбросы не «улетят»

Сегодня, 08:20
Фото: Город55
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В Омске введен режим «Черного неба» из-за неблагоприятных метеорологических условий

В Омске введен режим «Черного неба», предприятия предупредили о том, что вредные вещества рассеиваться не будут. Превышений не зафиксировано, но горожане активно жалуются на запахи «химии».

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила о введенном режиме «Черного неба» в Омской области на 18 ноября. Ветра почти нет, выбросы вредных веществ рассеиваться не будут, поэтому предприятия предупредили об опасности загрязнения воздуха.

Отметим, что вчера превышений ПДК не зарегистрировано. По данным УГМС только содержание фенола «подкрадывалось» к верхней границе нормы, да и то, только в Советском округе. Но омичи очень активно жалуются в соцсетях на аллергические реакции, головную боль и неприятные запахи:

«В воздухе смесь разных запахов химии: гарь, резина. В носу и горле жжение. Очень неприятно»; «Рокоссовского. Запах за окном въедливый, лакокрасочный, страшно вдыхать, быстро заполняет комнату»; «26 линия, запах газа, может формальдегида, головная боль»; «Центр — вонь неясной этиологии. Напоминает запах серы. Новенькое что-то. После прогулки отекла носоглотка, жжет слизистую», — возмущались омичи.

На запах гари и жженой резины жаловались жители со всего Омска. Из «Нефтяников», с 28 Северной, с Зеленого острова, с Герцена и «Десятилетия».

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Омская область#Выбросы#Режим нму#Соцсети#Жалобы#УГМС#Грязный воздух
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