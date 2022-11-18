Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ремни безопасности. На Алтае «КАМАЗ» влетел в машину с пятью омичами

Сегодня, 11:25
Фото: Город55
иллюстрация

Пристегнутым омичам не понадобилась госпитализация после столкновения с «КАМАЗом»

Омичи ехали на «Газели» по алтайским дорогам, но поездку прервал «КАМАЗ». Мужчинам оказали медицинскую помощь, но задерживаться в больнице не пришлось.

Пресс-служба УМВД Республики Алтай сообщила о ДТП с пятью омичами. Около 11:00 часов, при подъезде к с. Хабаровка Онгудайского района, 50-летний местный житель за рулем «КАМАЗа» не уступил дорогу «ГАЗу» на нерегулируемом перекрестке. Омичи ехали в автомобиле «ГАЗ» с прицепом, у них была «главная».

В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу были доставлены четверо жителей Омской области, пассажиры «ГАЗа». Госпитализация им не потребовалась. В момент происшествия пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

На водителя большегруза возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ «невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков», а также по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ «поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Пьяный житель Алтайского края угнал «Газель» у омича и отправился домой
Узнать подробнее
#Происшествия#Новости#Республика Алтай#Омск#ДТП#Авария#Камаз#Газель#Омичи#Дарья Зыкова
Подпишитесь
Омичка сама вышла на след женщины, укравшей ее сотовый, но гаджет ей так и не вернули
Сегодня, 10:07
Кравеца утвердят главным тренером омского «Авангарда»
Сегодня, 02:07
Долой пробки. В центре Омска появится дорога из трех полос
Сегодня, 09:16
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Вчера, 12:51
Назван размер средней пенсии в Омской области в 2022 году
Сегодня, 08:26
Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области
Сегодня, 11:00