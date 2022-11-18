Ремни безопасности. На Алтае «КАМАЗ» влетел в машину с пятью омичами

Пресс-служба УМВД Республики Алтай сообщила о ДТП с пятью омичами. Около 11:00 часов, при подъезде к с. Хабаровка Онгудайского района, 50-летний местный житель за рулем «КАМАЗа» не уступил дорогу «ГАЗу» на нерегулируемом перекрестке. Омичи ехали в автомобиле «ГАЗ» с прицепом, у них была «главная».