Ремни безопасности. На Алтае «КАМАЗ» влетел в машину с пятью омичами

Пресс-служба УМВД Республики Алтай сообщила о ДТП с пятью омичами. Около 11:00 часов, при подъезде к с. Хабаровка Онгудайского района, 50-летний местный житель за рулем «КАМАЗа» не уступил дорогу «ГАЗу» на нерегулируемом перекрестке. Омичи ехали в автомобиле «ГАЗ» с прицепом, у них была «главная».
В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу были доставлены четверо жителей Омской области, пассажиры «ГАЗа». Госпитализация им не потребовалась. В момент происшествия пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
На водителя большегруза возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ «невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков», а также по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ «поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».