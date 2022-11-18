Поиски клиентов в Сети стали проходить тяжелее

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», в результате 20% компаний снизили затраты на рекламу своих услуг в интернете. Больше всего компаний, которые начали экономить, выявлено в сфере общепита и автотрейдинга. В финсекторе, секторе телекоммуникаций и медицины бюджеты на рекламу остались прежними.
84% опрошенных пожаловались на сложности с привлечением лидов. Это потенциальные клиенты, которые всерьез заинтересовались товаром. 48% связывают это с уходом из российской рекламы крупных платформ. 27% респондентов заявили, что оставшиеся каналы распространения рекламы перегреты.