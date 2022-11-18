Поиски клиентов в Сети стали проходить тяжелее

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», в результате 20% компаний снизили затраты на рекламу своих услуг в интернете. Больше всего компаний, которые начали экономить, выявлено в сфере общепита и автотрейдинга. В финсекторе, секторе телекоммуникаций и медицины бюджеты на рекламу остались прежними.