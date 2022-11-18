Подростковый дрифт. В Омске задержали несовершеннолетнего водителя

Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться. За рулем оказался 17-летний подросток. Он рассказал, что машину купил сам, чтобы учиться ездить. Позже выяснилось, что родители были не против такой покупки, а мать разрешала ему кататься недалеко от дома.