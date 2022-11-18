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Подростковый дрифт. В Омске задержали несовершеннолетнего водителя

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
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В Омске задержали подростка, управляющего автомобилем

Подросток самостоятельно приобрел автомобиль, чтобы научиться ездить.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, госавтоинспекторы заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-21061, водитель которого совершал странные маневры на дороге.

Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться. За рулем оказался 17-летний подросток. Он рассказал, что машину купил сам, чтобы учиться ездить. Позже выяснилось, что родители были не против такой покупки, а мать разрешала ему кататься недалеко от дома.

В настоящее время возбуждены административные дела в отношении юного водителя и его матери. Помимо этого выписан штраф в размере 30 тыс рублей. А автомобиль подростка помещен на спецстоянку.

#Юлия Бармина#Происшествия#ГИБДД#Транспорт#Подросток
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