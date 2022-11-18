Омские воинские части обеспечили ноутбуками и квадрокоптерами

Сегодня, 18 ноября в Омском автобронетанковом инженерном институте произошла передача оргтехники и квадрокоптеров. Правительство Омской области закупило 30 ноутбуков с принтерами и четыре квадрокоптера на нужды воинских частей.
Компьютеры будут использовать, чтобы облегчить работу по ведению учета военнослужащих в частях, а квадрокоптеры — для обучения работе с беспилотной техникой. Отметим, что ранее по поручению губернатора Омской области Александра Буркова мобилизованным выдали дополнительные обмундирование.
В комплект вошли сапоги, туристический коврик, спальный мешок, спортивная сумка, пять пар теплых носков, фонарик с батарейками и набор лекарств. Средства на обеспечения нашли в областном бюджете, также в этом помогли общественники, предприятия и политические партии.