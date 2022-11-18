Омские воинские части обеспечили ноутбуками и квадрокоптерами

В комплект вошли сапоги, туристический коврик, спальный мешок, спортивная сумка, пять пар теплых носков, фонарик с батарейками и набор лекарств. Средства на обеспечения нашли в областном бюджете, также в этом помогли общественники, предприятия и политические партии.