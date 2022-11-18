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Омские воинские части обеспечили ноутбуками и квадрокоптерами

Сегодня, 04:04
Фото: правительство Омской области
Региональное правительство передало оргтехнику воинским частям.

Сегодня, 18 ноября в Омском автобронетанковом инженерном институте произошла передача оргтехники и квадрокоптеров. Правительство Омской области закупило 30 ноутбуков с принтерами и четыре квадрокоптера на нужды воинских частей.

Компьютеры будут использовать, чтобы облегчить работу по ведению учета военнослужащих в частях, а квадрокоптеры — для обучения работе с беспилотной техникой. Отметим, что ранее по поручению губернатора Омской области Александра Буркова мобилизованным выдали дополнительные обмундирование.

В комплект вошли сапоги, туристический коврик, спальный мешок, спортивная сумка, пять пар теплых носков, фонарик с батарейками и набор лекарств. Средства на обеспечения нашли в областном бюджете, также в этом помогли общественники, предприятия и политические партии.

#Вероника Жукова#Общество#Частичная мобилизация в России#Омская область#Техника
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