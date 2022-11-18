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Омичке продлили срок за «закладки». 38 свертков потянули на 3,5 года вместо 1,5 лет

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI
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В Омске приговор за «вещества» сочли мягким и увеличили 18-летней девушке срок

Сначала омичку приговорили к полутора годам лишения свободы за 38 пакетиков «порошка». Другой суд решил, что это общественно опасное преступление.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о новом приговоре для 18-летней омички, которая, будучи еще несовершеннолетней, хотела сбыть большую партию дурмана. После вмешательства прокуратуры суд апелляционной инстанции усилил предыдущее наказание.

Омский областной суд после апелляции от прокуратуры проверил обоснованность приговора Кировского районного суда в отношении 18-летней омички. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием сети „Интернет“, группой лиц по предварительному сговору». Ранее суд назначил ей 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

В апреле 2022 г. несовершеннолетняя тогда еще девушка получила от сообщника в Интернете указание места с «закладкой» массой не менее 54 грамм. Девушка собиралась перепрятать 38 пакетиков в другие «тайники» для продажи, но ее задержали сотрудники полиции.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, согласилась с доводами апелляционного представления о несправедливо мягкой мере наказания. Преступление сочли особо тяжким, посягающим на здоровье населения. Поэтому омичке продлили срок лишения свободы до 3 лет 6 месяцев, хотя на суде она полностью признала свою вину.

Молодой омич получил 5 лет колонии за закладки
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#Омск#Суд#Новости#Уголовное дело#Апелляция#Лишение свободы#Срок#Наркотики#Дарья Зыкова
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