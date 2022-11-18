Омичке продлили срок за «закладки». 38 свертков потянули на 3,5 года вместо 1,5 лет

В апреле 2022 г. несовершеннолетняя тогда еще девушка получила от сообщника в Интернете указание места с «закладкой» массой не менее 54 грамм. Девушка собиралась перепрятать 38 пакетиков в другие «тайники» для продажи, но ее задержали сотрудники полиции.