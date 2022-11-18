Назван размер средней пенсии в Омской области в 2022 году

Омские статистики проанализировали, какое количество пенсионеров живет в Омской области. По данным на 1 октября 2022 года в регионе проживает 568.5 тыс пенсионеров. За год их число уменьшилось на 6.6 тыс человек. В прошлом году количество пенсионеров, которые жили в Омской области, составляло 575.1 тыс человек.