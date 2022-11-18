Назван размер средней пенсии в Омской области в 2022 году

Омские статистики проанализировали, какое количество пенсионеров живет в Омской области. По данным на 1 октября 2022 года в регионе проживает 568.5 тыс пенсионеров. За год их число уменьшилось на 6.6 тыс человек. В прошлом году количество пенсионеров, которые жили в Омской области, составляло 575.1 тыс человек.
За год сильно сократилось число пенсионеров, которые получают пенсии по старости. Если на 1 октября текущего года в регионе их число составляет 473.8 тыс человек, то годом ранее их было 481.3 тыс человек.
Что касается размера самих пенсий, то средний размер пенсии по старости в Омской области составляет 18 380.6 рублей. При этом средний размер пенсии по инвалидности достигает 11 628.5 рублей, а социальной пенсии — 12 562.2 рубля.