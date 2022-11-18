Купил права и сдался. В Омской области задержали водителя с поддельным удостоверением

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, на трассе Тюмень-Омск инспекторы ДПС задержали водителя с поддельным удостоверением.
При остановке микроавтобуса ГАЗ водитель начал нервничать. Тогда сотрудники госавтоинспекции решили проверить его документы. В ходе проверки выяснилось, что права оказались поддельными. Да и сам водитель не стал отрицать, а наоборот признался, что купил водительское удостоверение через Интернет, поскольку ранее его лишили прав за нетрезвое вождение.
Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления, а транспортное средство было передано собственнику.
В настоящее время в отношении водителя возбуждено административное дело, а также назначен штраф в размере 30 тыс рублей. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.