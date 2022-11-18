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Как приготовить соленую карамель в домашних условиях

Сегодня, 20:21
До недавнего времени словосочетание «соленая карамель» многими воспринималась с недоумением. Однако любители сладкого оценили этот изысканный французский десерт.

Соленую карамель можно есть саму по себе или добавлять к мороженому, десерту, кофе, запеканкам, кашам. Ее можно использовать и в качестве крема для тортов и пирожных. Особую изысканность этому блюду придает морская соль.

Общественная служба новостей делится рецептом приготовления этого необычного лакомства.

Для приготовления соленой карамели в домашних условиях понадобятся следующие ингредиенты: сливки 33% жирности (150 миллилитров), сахар (250 грамм), сливочное масло (6 столовых ложек), морская соль (1 чайная ложка).

В кастрюлю с толстым дном нужно высыпать сахар и поставить на медленный огонь. Когда сахар начнет плавиться, можно начать помешивать его. Сахар должен раствориться полностью до приобретения глубокого янтарного цвета.

Масло нужно нарезать кубиками и подогреть до комнатной температуры. После этого его нужно добавить к сахару и довести до состояния бурления. Кастрюлю с масляно-сахарной консистенцией нужно убрать с плиты и добавить в нее сливки, предварительно подогретые до комнатной температуры.

На заключительном этапе к получившейся массе добавляется морская соль. Десерт нужно тщательно перемешать и оставить остужаться. В результате должна получиться вязкая, густая масса.

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