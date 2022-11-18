Как приготовить соленую карамель в домашних условиях

Масло нужно нарезать кубиками и подогреть до комнатной температуры. После этого его нужно добавить к сахару и довести до состояния бурления. Кастрюлю с масляно-сахарной консистенцией нужно убрать с плиты и добавить в нее сливки, предварительно подогретые до комнатной температуры.