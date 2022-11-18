Как приготовить соленую карамель в домашних условиях

Соленую карамель можно есть саму по себе или добавлять к мороженому, десерту, кофе, запеканкам, кашам. Ее можно использовать и в качестве крема для тортов и пирожных. Особую изысканность этому блюду придает морская соль.
Общественная служба новостей делится рецептом приготовления этого необычного лакомства.
Для приготовления соленой карамели в домашних условиях понадобятся следующие ингредиенты: сливки 33% жирности (150 миллилитров), сахар (250 грамм), сливочное масло (6 столовых ложек), морская соль (1 чайная ложка).
В кастрюлю с толстым дном нужно высыпать сахар и поставить на медленный огонь. Когда сахар начнет плавиться, можно начать помешивать его. Сахар должен раствориться полностью до приобретения глубокого янтарного цвета.
Масло нужно нарезать кубиками и подогреть до комнатной температуры. После этого его нужно добавить к сахару и довести до состояния бурления. Кастрюлю с масляно-сахарной консистенцией нужно убрать с плиты и добавить в нее сливки, предварительно подогретые до комнатной температуры.
На заключительном этапе к получившейся массе добавляется морская соль. Десерт нужно тщательно перемешать и оставить остужаться. В результате должна получиться вязкая, густая масса.