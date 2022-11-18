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Глава РЭО Буцаев: В Чувашии создадут новые объекты по обращению с ТКО

Сегодня, 05:11
Фото: reo.ru
В Республике Чувашии планируют построить четыре объекта по обращению с отходами общей мощностью более 190 тысяч тонн. Как заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, работы должны завершиться через два года.

Как передает телеканал «360», во время рабочей встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым Буцаев рассказал, что на основе концессии в регионе планируют построить три мусоросортировочные станции производительностью 90 тысяч тонн в год в разных районах республики, а также один объект по утилизации ТКО мощностью свыше 100 тысяч тонн рядом с объектом по обработке отходов в Новочебоксарске. 

Стоимость проектов оценивается в 1,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о создании инжиниринговой компании ООО «Экотех», которая займется рекультивацией полигона.

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