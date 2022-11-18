Глава РЭО Буцаев: В Чувашии создадут новые объекты по обращению с ТКО

Как передает телеканал «360», во время рабочей встречи с главой Чувашии Олегом Николаевым Буцаев рассказал, что на основе концессии в регионе планируют построить три мусоросортировочные станции производительностью 90 тысяч тонн в год в разных районах республики, а также один объект по утилизации ТКО мощностью свыше 100 тысяч тонн рядом с объектом по обработке отходов в Новочебоксарске.