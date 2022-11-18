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ФИОП: Перспективным направлением в образовании становятся курсы матмоделирования

Сегодня, 10:27
Фото: pxhere.com
В России планируют создать новые курсы по компьютерному моделированию материалов с акцентом на интересы индустрии и практическую подготовку специалистов.

По сообщению издания newsnn.ru, среди пятнадцати государств, лидирующих в мире по количеству научных работ по моделированию в материаловедении, Российская Федерация занимает третье место. Но в стране самый низкий показатель соотношения научных статей к патентам, а результаты, описанные в работах, минимально используются в коммерческих целях.

В университете «Сириус» при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) состоялся интенсив «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров». На мероприятии встретились представители тридцати высших учебных заведений и научных организаций, которые на протяжении пяти дней повышали свои компетенции, знакомились с трендами, экономическими преимуществами матмоделирования, требованиями бизнеса к образованию, а также общались с экспертами и обсуждали сотрудничество. 

Итогом стала подготовка концепций новых образовательных программ, дисциплин и научных школ по математическому моделированию материалов, которые с 2023 года будут работать в высших учебных заведениях России.

Наталья Полковникова, отвечающая в Фонде инфраструктурных и образовательных программ за развитие цифрового моделирования, отметила, что именно материалы обеспечивают будущее. Она отметила, что верит в получение водорода на мембранах и в отказ от дорогостоящего разложения через электричество. Резюмируя, Полковникова сказала, что сейчас получают все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов, поэтому большую важность имеет именно материаловедение.

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