ФИОП: Перспективным направлением в образовании становятся курсы матмоделирования

Наталья Полковникова, отвечающая в Фонде инфраструктурных и образовательных программ за развитие цифрового моделирования, отметила, что именно материалы обеспечивают будущее. Она отметила, что верит в получение водорода на мембранах и в отказ от дорогостоящего разложения через электричество. Резюмируя, Полковникова сказала, что сейчас получают все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов, поэтому большую важность имеет именно материаловедение.