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Эксперт рассказал об эффективности кефира в борьбе с высоким давлением

Сегодня, 07:55
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал регулярно пить кефир для нормализации артериального давления.

Он пояснил, что этот кисломолочный напиток является пробиотиком, и ежедневное употребление кефира улучшает микрофлору кишечника. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Врач отметил, что полезные бактерии, обитающие в человеческом организме, препятствуют выработке токсинов и развитию воспалительных процессов, тогда как вредоносные микроорганизмы провоцируют развитие метаболического синдрома, который приводит к гипертонии. Поэтому людям, у которых часто повышается давление, следует регулярно пить кефир, резюмировал Михаил Гинзбург.

#Общество
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