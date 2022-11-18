Эксперт рассказал об эффективности кефира в борьбе с высоким давлением

Врач отметил, что полезные бактерии, обитающие в человеческом организме, препятствуют выработке токсинов и развитию воспалительных процессов, тогда как вредоносные микроорганизмы провоцируют развитие метаболического синдрома, который приводит к гипертонии. Поэтому людям, у которых часто повышается давление, следует регулярно пить кефир, резюмировал Михаил Гинзбург.