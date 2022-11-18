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Долой пробки. В центре Омска появится дорога из трех полос

Сегодня, 03:16
Фото: 1MI

В Омске улицу Думскую собираются расширить до трех полос

Планируется, что новую схему проезда введут уже в следующем году.

В Омске возле здания горсовета собираются изменить схему движения транспорта, сообщает «Омск-информ». По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, речь идет о транспортных потоках на улице Думской.

Планируется, что там появятся три полосы на подходе со стороны Пушкина к проспекту Маркса. Левый ряд будет предназначен для левого поворота, средний ряд — для проезда налево и прямо, правый ряд — направо.

Подобным образом хотят разгрузить улицу Думскую от транспорта. Новую схему движения собираются ввести в следующем году. Отметим, что до конца ноября на съезде с Комсомольского моста и у Театральной площади собираются завершить создание островков безопасности.

У Комсомольского моста в Омске оборудуют островок безопасности
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#Вероника Жукова#Город#Омск#Дорожное движение
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