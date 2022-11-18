Долой пробки. В центре Омска появится дорога из трех полос

В Омске возле здания горсовета собираются изменить схему движения транспорта, сообщает «Омск-информ». По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, речь идет о транспортных потоках на улице Думской.
Планируется, что там появятся три полосы на подходе со стороны Пушкина к проспекту Маркса. Левый ряд будет предназначен для левого поворота, средний ряд — для проезда налево и прямо, правый ряд — направо.
Подобным образом хотят разгрузить улицу Думскую от транспорта. Новую схему движения собираются ввести в следующем году. Отметим, что до конца ноября на съезде с Комсомольского моста и у Театральной площади собираются завершить создание островков безопасности.