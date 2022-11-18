Буцаев: РЭО готов вложить в мусоперерабатывающие предприятия Якутии 7 млрд рублей

Реформа отрасли обращения с коммунальными отходами в России существует с 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором в стране более цивилизованным, а также решить проблему с незаконными свалками. Кроме того, цель проекта в значительном сокращении объемов вывозимых на полигоны отходов. По плану, до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 предприятий обращения с ТКО. Также планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, 50% из которых будут отправляться на захоронение. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, направленных на утилизацию — 11,4%.