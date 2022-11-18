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Буцаев: РЭО готов вложить в мусоперерабатывающие предприятия Якутии 7 млрд рублей

Сегодня, 19:05
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) профинансирует строительство пяти предприятий по обращению с отходами. Компания готова инвестировать в проект более 7 млрд рублей. Данной информацией поделились в пресс-службе компании.

В сообщении приводятся слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева. Он рассказал, что в Якутии запланировали построить заводы по переработке ТКО, мощностью обработки 126 тыс. тонн и утилизации — 33 тыс. тонн. Общая стоимость проекта составит порядка 2 млрд рублей, сообщает tass.ru.

 

Буцаев отметил, что РЭО со своей стороны рассматривает несколько вариантов поддержки проектов. По заявке инвестора в 2023 году, РЭО может предоставить финансирование в размере до 95%. Он рассказал, что обсудили также еще четыре объекта общей стоимостью 5 млрд рублей на основе концессий. По итогам переговоров в РЭО заявили о готовности инвестировать во все пять объектов более 7 млрд рублей.

 

В частности, проект в Якутске реализуется на основе концессионного соглашения. Проектно-сметная документация уже подготовлена и в январе следующего года  должна быть получена госэкспертиза. Данный проект также должен поспособствовать реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». 

 

Реформа отрасли обращения с коммунальными отходами в России существует с 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором в стране более цивилизованным, а также решить проблему с незаконными свалками. Кроме того, цель проекта в значительном сокращении объемов вывозимых на полигоны отходов. По плану, до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 предприятий обращения с ТКО. Также планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, 50% из которых будут отправляться на захоронение. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, направленных на утилизацию — 11,4%.

#Общество
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