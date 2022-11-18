Большинство москвичей высказались за украшение города к НГ-2023

В итоге за то, чтобы украсить город, но не проводить массовые мероприятия, а сэкономленные средства направить на поддержку участников специальной военной операции (СВО) высказались 53 процента опрошенных. За празднование Нового года в привычном формате и отправку выручки в поддержку участников СВО отдали свои голоса 28 процентов респондентов, а 19 процентов участников опроса выступили за то, чтобы не украшать город и не проводить праздничных мероприятий.