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Большинство москвичей высказались за украшение города к НГ-2023

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
Среди жителей столицы проведен опрос на тему вариантов празднования приближающегося Нового года. Более половины респондентов (53 процента) полагают, что Москва должна быть оформлена по-праздничному, но устраивать массовые мероприятия в честь торжества не следует.

Голосование было организовано на портале электронных референдумов «Активный гражданин», и в нем приняли участие 207 355 горожан, пишет Pravda.Ru.

В итоге за то, чтобы украсить город, но не проводить массовые мероприятия, а сэкономленные средства направить на поддержку участников специальной военной операции (СВО) высказались 53 процента опрошенных. За празднование Нового года в привычном формате и отправку выручки в поддержку участников СВО отдали свои голоса 28 процентов респондентов, а 19 процентов участников опроса выступили за то, чтобы не украшать город и не проводить праздничных мероприятий.

#Общество
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