Андрей Воробьев заявил о скором начале испытаний Ил-114-300

На заводе «Штурмснаряжение и экипировка» в текущем году планируется производство двенадцати тысяч бронежилетов. Однако в следующем году объем намерены нарастить до ста двадцати тысяч. Также масштабные планы по расширению производства у НПП «КлАСС»: сейчас предприятие выпускает восемьдесят пять тысяч единиц продукции, а в следующем году показатель будет увеличен до девяноста тысяч. При этом продолжается разработка новых типов защиты, обеспечивающих стопроцентную выживаемость при ведении боевых действий.