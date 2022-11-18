Андрей Воробьев заявил о скором начале испытаний Ил-114-300

По сообщению издания newizv.ru, Сергей Тимохин рассказал, что одним из основных градообразующих предприятий округа Луховицы является филиал ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П. А. Воронина. По его словам, предприятие планирует заключить договор на производство в ближайшие три-четыре года новых девятнадцати турбовинтовых самолета гражданской авиации Ил-114-300. При этом старт первых летных испытаний гражданских авиалайнеров запланирован на двадцать шестое декабря текущего года.
Филиал ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П. А. Воронина входит в состав государственной корпорации «Ростех». Основная специализация предприятия — выпуск военных и гражданских самолетов. Воробьев рассказал, что посетил предприятие еще весной текущего года, когда проект Ил-114-300 находился в стадии сборки и доработки. По словам главы Московской области, очень приятно, что испытания машины начинаются уже в ближайшее время.
Кроме этого, на территории городского округа работают еще два крупных предприятия оборонно-промышленного комплекса. Эти заводы выпускают бронежилеты и средства индивидуальной бронезащиты.
На заводе «Штурмснаряжение и экипировка» в текущем году планируется производство двенадцати тысяч бронежилетов. Однако в следующем году объем намерены нарастить до ста двадцати тысяч. Также масштабные планы по расширению производства у НПП «КлАСС»: сейчас предприятие выпускает восемьдесят пять тысяч единиц продукции, а в следующем году показатель будет увеличен до девяноста тысяч. При этом продолжается разработка новых типов защиты, обеспечивающих стопроцентную выживаемость при ведении боевых действий.
Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года объем внебюджетных инвестиций в экономику городского округа Луховицы увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сорок один процент и составил 3,8 миллиардов рублей. При этом, несмотря на введенные антироссийские санкции, все предприятия, учредителями которых являются иностранные компании, продолжают свою работу. В 2022 году было открыто семь новых промышленных предприятий и создано более четырехсот рабочих мест.