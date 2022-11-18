64% россиян поддерживают присвоение почетных званий Мариуполю, Мелитополю

15 ноября под председательством главы государства Владимира Путина прошло заседание Российского организационного комитета “Победа”. В числе обсуждаемых тем стало присвоение ряду городов почетных званий. Об этом пишет newsnn.ru.
Опрос показал, что 76% россиян хорошо информированы о присвоении некоторым городам РФ почетных званий “Город трудовой доблести” и “Город воинской славы”. При этом 24% опрошенных услышали об этом впервые.
Более половины россиян осведомлены о том, что Владимир Путин утвердил указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания “Город воинской славы”, а о присвоении девяти городам РФ, в числе которых Горловка и Луганск, звания “Город трудовой доблести” знают 56% респондентов. В первый раз услышали об этом в ходе опроса 44% жителей страны.
Вместе с тем к присвоению почетных званий городам, недавно вошедшим в состав России (Мариуполь, Мелитополь, Горловка, Луганск), большинство опрошенных (64%) относятся положительно, отрицательно – 5%, безразлично – 25%. Испытали затруднение с ответом 6%.
В тройку основных аргументов в поддержку этого решения вошли следующие: заслуженная награда (15%), большой вклад этих городов во времена Великой Отечественной войны (10%), продолжительное пребывание жителей под обстрелами (“натерпелись”, “настрадались” – 9%).