64% россиян поддерживают присвоение почетных званий Мариуполю, Мелитополю

Более половины россиян осведомлены о том, что Владимир Путин утвердил указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания “Город воинской славы”, а о присвоении девяти городам РФ, в числе которых Горловка и Луганск, звания “Город трудовой доблести” знают 56% респондентов. В первый раз услышали об этом в ходе опроса 44% жителей страны.