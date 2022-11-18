18 ноября российских Дед Мороз празднует свой День рождения

Однако и у самого Дедушки есть свой праздник, когда он принимает подарки.
Каждый года 18 ноября россияне отмечают День рождения Деда Мороза, передает Общественная служба новостей. Именно к этой дате, 18 ноября, на его родину приходит настоящая зима — снежная и морозная.
У Деда Мороза есть своя резиденция с настоящим почтовым адресом. Она находится в северном городе Великий Устюг. Туда дети пишут письма доброму волшебнику со своими заветными желаниями.
Ежегодно сюда приезжают туристы со всей страны, чтобы поздравить его с Днем рождения. Праздник проходит шумно и весело.
В Великом Устюге устанавливают самую первую в России новогоднюю елку, и иллюминацию на ней включают именно 18 ноября.