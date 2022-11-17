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Закон бумеранга. СКК имени Блинова отдаст подрядчику в три раза больше, чем взыскал

Сегодня, 09:18
Фото: Город55
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СКК имени Блинова отсудил у стройфирмы 485 тысяч, но при этом остался должен 1,3 млн

Судебные разбирательства начались из-за невыполненных подрядчиком работ.

Представители СКК имени Блинова подали иск в арбитражный суд Омска. Основной целью было взыскать 485 тыс рублей с ООО «Стройиндустрия», однако дело закончилось неожиданно: «Стройиндустрия» подала встречный иск и взыскала со стройкомплекса втрое больше, чем просили с нее.

Контракт с компанией на сумму 19,7 млн рублей был заключен в 2020 году. Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт кровли спортивного комплекса. Однако, проведя назначенную судом экспертизу, выяснилось, что подрядчик выполнил не все работы. Таким образом получилось, что СКК имени Блинова заплатил за невыполненную работу.

В ответ на это ООО «Стройиндустрия» заявила, что во время строительства они выполнили дополнительные работы, за которые заказчик так и не заплатил. В итоге организация отсудила у спорткомплекса 1,3 млн рублей.

Чтобы окончательно разобраться в деле, суд предложил СКК имени Блинова и Минспорта провести судебную экспертизу, в ходе которой была бы разобрана кровля, но те отказались.

В итоге с ООО «Стройиндустрия» взыскали 485 893 рубля, а СКК имени Блинова осталось должно подрядчику еще больше — 1 317 324 рубля без учета судебных расходов. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу, отмечается на сайте суда.

#Юлия Бармина#Город#Арбитражный суд#Экспертиза#СКК им. Блинова
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