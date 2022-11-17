Время доставать валенки. Температура в Омске упадет до -30 градусов.

В грядущую пятницу, 18 ноября, ночь обещает быть холодной. Ожидается переменная облачность, температура при этом достигнет -16…- 21 градусов, а при прояснении может дойти до -30. Днем же температура пойдет на спад и составит -9…- 14 градусов, местами -15…-20. Что касается атмосферных явлений, ожидается туман, изморозь и гололед на дорогах.