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Время доставать валенки. Температура в Омске упадет до -30 градусов.

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI
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На выходных в Омске ожидается резкое похолодание до -30 градусов

Помимо этого омичей ждет туман, метель и гололед.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС до конца недели в Омске может похолодать до -30 градусов.

В грядущую пятницу, 18 ноября, ночь обещает быть холодной. Ожидается переменная облачность, температура при этом достигнет -16…- 21 градусов, а при прояснении может дойти до -30. Днем же температура пойдет на спад и составит -9…- 14 градусов, местами -15…-20. Что касается атмосферных явлений, ожидается туман, изморозь и гололед на дорогах.

В субботу, синоптики прогнозируют потепление. Ночью температура будет колебаться от -13 до -18 градусов, при прояснении столбик термометра может дойти до -23. Днем ожидается -4…- 9, местами до -14. Местами ожидается умеренный снег, все тот же гололед и метель. Порывы ветра в отдельных районах до 16 м/с.

20 ноября, в воскресенье, температура снова понизится. Ночью -17…- 22, при прояснении до -27. День обещает быть теплее, -10…- 15 градусов. Существенных осадков не ожидается, на дорогах местами гололед.

Фото: omsk-meteo.ru
#Юлия Бармина#Город#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Погода на выходных#Снег
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