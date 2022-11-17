Войны за зарплату. Омичи борются с работодателями и службой занятости

В Красноярском крае дисквалифицировано 5 руководителей, по материалам прокурорских проверок в отношении еще 6 должностных лиц за невыплату заработной платы возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ. Полностью погашен долг по зарплате перед 70 работниками «Экспресс Логистика Транс» в размере 10,5 млн рублей. В Кузбассе ООО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» погасил долг перед 115 работниками на сумму 6,2 млн рублей. В Немецком национальном районе Алтайского края работникам пивоваренного завода выплачена зарплата в почти на 2 млн рублей.