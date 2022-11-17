Войны за зарплату. Омичи борются с работодателями и службой занятости

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что сибирякам удалось вернуть больше 1,5 млрд рублей задолженностей по заработной плате за 2022 год.
Меры по защите трудовых прав граждан способствовали погашению задолженностей от недобросовестных работодателей по всей Сибири.
В Красноярском крае дисквалифицировано 5 руководителей, по материалам прокурорских проверок в отношении еще 6 должностных лиц за невыплату заработной платы возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ. Полностью погашен долг по зарплате перед 70 работниками «Экспресс Логистика Транс» в размере 10,5 млн рублей. В Кузбассе ООО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» погасил долг перед 115 работниками на сумму 6,2 млн рублей. В Немецком национальном районе Алтайского края работникам пивоваренного завода выплачена зарплата в почти на 2 млн рублей.
В Омской области прокурорами принимались меры по фактам ненадлежащего оказания услуг службой занятости. Нарушались сроки и порядок содействия в поиске работы. Вакансии подбирались ненадлежащим образом, также не соблюдались требования доступности зданий службы занятости для маломобильных граждан.
Напомним, на контроле прокуратуры все еще остается проверка компании «Сибгеофизика», в которой задолжали омичам 4 млн рублей.