В Омскую область не пропустили тонну гранатов, зараженных опасным насекомым

10 ноября в Омскую область поступила партия свежих гранатов из Узбекистана. Фрукты общим весом 1,32 тонны сопровождались фитосанитарным сертификатом. Однако во время досмотра был выявлен карантинный вредный объект — червец Комстока. Это опасные насекомые, которые заселяют растения и делают их непригодными для употребления в пищу.