В Омскую область не пропустили тонну гранатов, зараженных опасным насекомым

По сообщению омского Россельхознадзора, на территорию региона не допустили партию гранатов, зараженных опасным вредителем.
10 ноября в Омскую область поступила партия свежих гранатов из Узбекистана. Фрукты общим весом 1,32 тонны сопровождались фитосанитарным сертификатом. Однако во время досмотра был выявлен карантинный вредный объект — червец Комстока. Это опасные насекомые, которые заселяют растения и делают их непригодными для употребления в пищу.
В целях предотвращения распространения вредителя на территории Омской области, груз был уничтожен.
В ведомстве также добавили, что за 2022 год выявлено более 500 тонн зараженной подкарантинной продукции, однако червец Комстока в Омской области выявлен впервые.
Напомним, что подобная история с зараженными продуктами уже была ранее. В ноябре этого года на территорию Омской области не допустили 20 тонн винограда с растением-паразитом.