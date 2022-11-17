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В Омскую область не пропустили тонну гранатов, зараженных опасным насекомым

Сегодня, 09:51
Фото: rsn-omsk.ru
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Вредитель червец Комстока в Омской области был обнаружен впервые.

По сообщению омского Россельхознадзора, на территорию региона не допустили партию гранатов, зараженных опасным вредителем.

10 ноября в Омскую область поступила партия свежих гранатов из Узбекистана. Фрукты общим весом 1,32 тонны сопровождались фитосанитарным сертификатом. Однако во время досмотра был выявлен карантинный вредный объект — червец Комстока. Это опасные насекомые, которые заселяют растения и делают их непригодными для употребления в пищу.

В целях предотвращения распространения вредителя на территории Омской области, груз был уничтожен.

В ведомстве также добавили, что за 2022 год выявлено более 500 тонн  зараженной подкарантинной продукции, однако червец Комстока в Омской области выявлен впервые.

Напомним, что подобная история с зараженными продуктами уже была ранее. В ноябре этого года на территорию Омской области не допустили 20 тонн винограда с растением-паразитом.

Фото: rsn-omsk.ru
В Омскую область не пустили партию винограда из-за опасного паразита
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#Юлия Бармина#Общество#Россельхознадзор#Насекомые
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