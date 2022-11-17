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В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Транспортная реформа начала реализовываться. Мэр Омска утвердил список из 78 маршрутов на регулируемом тарифе и еще 22 маршрута, которых коснутся изменения.

На портале мэрии Омска появилось постановление за подписью мэра Сергея Шелеста, которым утверждаются изменения в маршрутной сети общественного транспорта города.

Так, в документе появились 78 маршрутов, которые планировалось перевести на регулируемые тарифы. Большинство из них должны перейти на такой тариф к июню 2023 года, еще два маршрута — 71 и 219Б — перейдут на регулируемый тариф уже к апрелю будущего года.

Тем же документом мэр утвердил маршруты, которые будут изменены. Речь идет о 22 маршрутах, в том числе и тех, кто работает и будет работать на регулируемых тарифах. Еще 11 маршрутов вовсе закроют — в мэрии ранее уточняли, что отмене подлежат маршруты, которые фактически не функционируют или дублируют уже существующие.

Перечень маршрутов

Напомним, все изменения, связанные с общественным транспортом в Омске, происходят в рамках обновления транспортной системы города. Предполагается, что маршруты разделятся на магистральные, подвозящие и межрайонные — таким образом центр Омска хотят разгрузить от маршруток, а омичи будут ездить с пересадками.

В Омске на регулируемый тариф переведут еще больше частных маршрутов
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Транспорт
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