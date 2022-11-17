В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф

Тем же документом мэр утвердил маршруты, которые будут изменены. Речь идет о 22 маршрутах, в том числе и тех, кто работает и будет работать на регулируемых тарифах. Еще 11 маршрутов вовсе закроют — в мэрии ранее уточняли, что отмене подлежат маршруты, которые фактически не функционируют или дублируют уже существующие.