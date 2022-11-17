В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф

На портале мэрии Омска появилось постановление за подписью мэра Сергея Шелеста, которым утверждаются изменения в маршрутной сети общественного транспорта города.
Так, в документе появились 78 маршрутов, которые планировалось перевести на регулируемые тарифы. Большинство из них должны перейти на такой тариф к июню 2023 года, еще два маршрута — 71 и 219Б — перейдут на регулируемый тариф уже к апрелю будущего года.
Тем же документом мэр утвердил маршруты, которые будут изменены. Речь идет о 22 маршрутах, в том числе и тех, кто работает и будет работать на регулируемых тарифах. Еще 11 маршрутов вовсе закроют — в мэрии ранее уточняли, что отмене подлежат маршруты, которые фактически не функционируют или дублируют уже существующие.
Напомним, все изменения, связанные с общественным транспортом в Омске, происходят в рамках обновления транспортной системы города. Предполагается, что маршруты разделятся на магистральные, подвозящие и межрайонные — таким образом центр Омска хотят разгрузить от маршруток, а омичи будут ездить с пересадками.