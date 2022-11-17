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Стройкам быть. Дольщики долгостроев Омска дождались решений

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
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Полторы сотни омичей отстояли свои права в долевом строительстве

Кто-то уже получил долгожданное жилье, кто-то получит в скором времени. Несколько омских домов также пропали из реестра "проблемных".

Пресс-служба Минстроя Омской области сообщила, что были восстановлены права 145 обманутых дольщиков. 145 омских дольщиков из 7 домов дождались решений и новых договоренностей.

По 4 адресам застройщики и дольщики  договорились продлить участие в долевом строительстве и согласились перенести сроки ввода домов в эксплуатацию.

Дом № 4 на ул. 70 лет Октября от СЗ"Сибград» введен в эксплуатацию 9 июня 2022 года.

Дома № 1 по ул. Волгоградская  и дом № 5 на б. Архитекторов «СтройАрт» обязался достроить.

Дом № 3 по ул. Малиновского жилищная компания «Малиновского-2015» планирует сдать в 2023 году.

Также три адреса исключили из единого реестра проблемных объектов.

Это дом № 8 на ул. И. Мишина, дом № 3/1,2 по ул. Конева и дом № 31 в ЖК «Ясная поляна»

В регионе есть несколько механизмов восстановления прав пострадавших дольщиков. Это завершение строительства проблемных объектов, выплата компенсаций, привлечение инвесторов, а также реализация имущества застройщиков через процедуру банкротства.

Напомним, совсем недавно в редакцию обратились дольщики из других долгостроев по ул. Перелета:

«Не дожили». Омские дольщики с Перелета могут остаться без денег и квартир
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#Омск#Новости#Строительство#Обманутые дольщики#Новостройка#Долгострой#Минстрой#Дарья Зыкова
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