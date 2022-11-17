Стройкам быть. Дольщики долгостроев Омска дождались решений

Пресс-служба Минстроя Омской области сообщила, что были восстановлены права 145 обманутых дольщиков. 145 омских дольщиков из 7 домов дождались решений и новых договоренностей.
По 4 адресам застройщики и дольщики договорились продлить участие в долевом строительстве и согласились перенести сроки ввода домов в эксплуатацию.
Дом № 4 на ул. 70 лет Октября от СЗ"Сибград» введен в эксплуатацию 9 июня 2022 года.
Дома № 1 по ул. Волгоградская и дом № 5 на б. Архитекторов «СтройАрт» обязался достроить.
Дом № 3 по ул. Малиновского жилищная компания «Малиновского-2015» планирует сдать в 2023 году.
Также три адреса исключили из единого реестра проблемных объектов.
Это дом № 8 на ул. И. Мишина, дом № 3/1,2 по ул. Конева и дом № 31 в ЖК «Ясная поляна»
В регионе есть несколько механизмов восстановления прав пострадавших дольщиков. Это завершение строительства проблемных объектов, выплата компенсаций, привлечение инвесторов, а также реализация имущества застройщиков через процедуру банкротства.
Напомним, совсем недавно в редакцию обратились дольщики из других долгостроев по ул. Перелета: