Страшные последствия. Омский фермер ранил себя ножом и чуть не остался без ноги

Житель Омской области случайно ранил себя ножом. 40-летний сельчанин хотел заколоть поросенка, для этого он зажал животное бедрами. В последний момент поросенок вырвался, а мужчина попал ножом себе в нижнюю часть бедра.
У омича началось кровотечение, которое он сам остановил. Однако через несколько часов на ноге образовалась большая гематома и пульсирующая шишка. Мужчина перепугался и приехал в больницу, где его госпитализировали.
Врачи выяснили, что фермер очень неудачно ранил себя, он повредил артерию и вену. Между ними образовалась полость, которая называется ложной аневризмой.
«Произошел тромбоз и берцовых артерий, и еще тромбоз подколенной и берцовых вен, — объяснил сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко. — То есть с одной стороны это сразу может привести к гангрене и к ампутации голени, поскольку кровоток там остановился, за счет вот этой всей огромной шишки, с другой стороны, еще и вены затромбировались, по которым тромб поднимается выше и может оторваться, улететь в легкие».
Пациента экстренно прооперировали. Недавно мужчину выписали, он чувствует себя хорошо.