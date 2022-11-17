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Специалисты рассказали о необходимости лечения молочных зубов у детей

Сегодня, 18:20
Многие родители заблуждаются, думая, что основные проблемы с зубами у детей связаны с их прорезыванием. Молочные зубы также требуют внимания, ухода и в случае необходимости — лечения.

О том, почему лечение молочных зубов является обязательным, рассказывает Общественная служба новостей.

Детские стоматологи считают, что если игнорировать проблемы с молочными зубами, то в будущем это может негативно отразиться на состоянии коренных зубов и полости рта в целом. У детей часто встречаются кариес, пульпит, заболевания десен, стоматит и пародонтит — то есть те же проблемы, что и у взрослых. Причина тому — недостаточная гигиена полости рта. 

Если своевременно не вылечить больной зуб у ребенка, то инфекция уйдет вглубь через нервы и каналы. Это приведет к тому, что она доберется до зачатка коренного зуба. Негативные последствия в такой ситуации могут быть самыми разными. Развитие нового зуба может остановиться. Также на нем могут появиться визуальные дефекты. Другие неприятности связаны с воспалением десен, появлением нагноений, сложным удалением зуба.

Невылеченные молочные зубы приходится удалять раньше времени. Это значит, что в будущем ребенку понадобится помощь ортодонта.

Стоматологические проблемы лучше решать по мере их возникновения. Профилактический осмотр необходим раз в полгода. Небольшие дефекты устраняются безболезненно, поэтому у ребенка не будет страха перед стоматологами.

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