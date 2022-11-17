Специалисты рассказали о необходимости лечения молочных зубов у детей

Если своевременно не вылечить больной зуб у ребенка, то инфекция уйдет вглубь через нервы и каналы. Это приведет к тому, что она доберется до зачатка коренного зуба. Негативные последствия в такой ситуации могут быть самыми разными. Развитие нового зуба может остановиться. Также на нем могут появиться визуальные дефекты. Другие неприятности связаны с воспалением десен, появлением нагноений, сложным удалением зуба.