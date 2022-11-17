Специалист сообщил, что США будут вынуждены снять санкции с авиации РФ

В начале минувшего лета сообщалось, что американская корпорация Boeing, оставшаяся без российского титана, остановила производство, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Экономика сегодня».
Ранее Вашингтон уже уступил Москве по гражданской авиации, когда в июне этого года санкционировали поставки и реэкспорт товаров, технологий и услуг, необходимых для обеспечения безопасности гражданских самолетов. Правда, оговаривалось, что все послабления действуют только если воздушные суда зарегистрированы за пределами России.
По словам Адамидова пояснил, что в применении к гражданской авиации ни одна из стран не может быть в изоляции, и еще летом было ясно, что процесс будет развиваться в сторону послабления санкций.