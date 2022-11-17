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Специалист сообщил, что США будут вынуждены снять санкции с авиации РФ

Сегодня, 07:33
Фото: pxhere.com
Экономист Дмитрий Адамидов заявил, что Соединенные Штаты неизбежно освободят от части санкционных ограничений гражданскую авиацию России, поскольку компания Boeing нуждается в поставках российского титана.

В начале минувшего лета сообщалось, что американская корпорация Boeing, оставшаяся без российского титана, остановила производство, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Экономика сегодня».

Ранее Вашингтон уже уступил Москве по гражданской авиации, когда в июне этого года санкционировали  поставки и реэкспорт товаров, технологий и услуг, необходимых для обеспечения безопасности гражданских самолетов. Правда, оговаривалось, что все послабления действуют только если воздушные суда зарегистрированы за пределами России.

По словам Адамидова пояснил, что в применении к гражданской авиации ни одна из стран не может быть в изоляции, и еще летом было ясно, что процесс будет развиваться в сторону послабления санкций.

#Алина Ибрагимова#Экономика
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