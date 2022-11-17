С ноября банки подняли ставки на потребительские кредиты

В частности, по информации аналитиков одного из российских финансовых сервисов, с начала ноября двадцать два банка пересмотрели проценты по потребительским кредитам. Из них семнадцать кредитно-финансовых учреждения подняли ставки в среднем на полтора-два пункта, а пять — уменьшили на полпункта, пишут «Известия».
В то же время ставки по ипотеке пересчитали полтора десятка банков, при этом двенадцать — в сторону увеличения. Таким образом, процентные ставки на жилищные ссуды в среднем увеличились на полпункта.
В Центробанке по этому поводу пояснили: несмотря на то, что подобные действия финансово-кредитных учреждений не согласуются с решением ЦБ по ключевой ставке, которая с сентября этого года зафиксирована на уровне семи с половиной процентов, Банк России не вмешивается в кредитную политику банков, определяющих ставки самостоятельно, исходя из баланса рисков.