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С ноября банки подняли ставки на потребительские кредиты

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Процентные ставки на потребкредитование в топ-30 российских банках с начала этого месяца в среднем увеличились на полтора-два пункта.

В частности, по информации аналитиков одного из российских финансовых сервисов, с начала ноября двадцать два банка пересмотрели проценты по потребительским кредитам. Из них семнадцать кредитно-финансовых учреждения подняли ставки в среднем на полтора-два пункта, а пять — уменьшили на полпункта, пишут «Известия». 

В то же время ставки по ипотеке пересчитали полтора десятка банков, при этом двенадцать — в сторону увеличения. Таким образом, процентные ставки на жилищные ссуды в среднем увеличились на полпункта. 

В Центробанке по этому поводу пояснили: несмотря на то, что подобные действия финансово-кредитных учреждений не согласуются с решением ЦБ по ключевой ставке, которая с сентября этого года зафиксирована на уровне семи с половиной процентов, Банк России не вмешивается в кредитную политику банков, определяющих ставки самостоятельно, исходя из баланса рисков.

#Экономика
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