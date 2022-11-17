Город55
ГлавноеВсе новости

Россияне купили «виртуальных» драгметаллов почти на 9 млрд рублей

Сегодня, 16:43
Россияне приобрели драгоценные металлы, наличие которых фиксируют обезличенные металлические счета (ОМС), на сумму свыше 8,8 миллиардов рублей.

Как сообщает fedpress.ru, чаще всего люди доверяют золоту, пусть и в «виртуальном» виде. Его закуплено на сумму свыше семи миллиардов рублей.

Купить таким образом и положить на ОМС можно также серебро, платину и палладий. Так, жители Республики Тыва больше всего купили именно последнего металла на общую сумму свыше 108 миллионов рублей.

Больше всего интересуют ОМС жителей Новосибирской области, которые положили на них драгметаллов на сумму свыше 2,1 миллиардов рублей. Здесь вне конкуренции золото, на которое приходится 1,8 миллиардов рублей. А в Кемеровском отделении счетов ОМС открыто на два миллиарда рублей.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Сегодня, 12:51
Закон бумеранга. СКК имени Блинова отдаст подрядчику в три раза больше, чем взыскал
Сегодня, 15:18
В Омске решили выставить на продажу здание известного кинотеатра
Сегодня, 10:50
Из Омской области в зону СВО уедет еще одна группа мобилизованных
Сегодня, 16:29
В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф
Сегодня, 14:34
Никогда такого не было, и вот опять. Утром Омск превратился в очередную пробку
Сегодня, 09:09