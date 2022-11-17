Россияне купили «виртуальных» драгметаллов почти на 9 млрд рублей

Больше всего интересуют ОМС жителей Новосибирской области, которые положили на них драгметаллов на сумму свыше 2,1 миллиардов рублей. Здесь вне конкуренции золото, на которое приходится 1,8 миллиардов рублей. А в Кемеровском отделении счетов ОМС открыто на два миллиарда рублей.