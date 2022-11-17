Россияне купили «виртуальных» драгметаллов почти на 9 млрд рублей

Как сообщает fedpress.ru, чаще всего люди доверяют золоту, пусть и в «виртуальном» виде. Его закуплено на сумму свыше семи миллиардов рублей.
Купить таким образом и положить на ОМС можно также серебро, платину и палладий. Так, жители Республики Тыва больше всего купили именно последнего металла на общую сумму свыше 108 миллионов рублей.
Больше всего интересуют ОМС жителей Новосибирской области, которые положили на них драгметаллов на сумму свыше 2,1 миллиардов рублей. Здесь вне конкуренции золото, на которое приходится 1,8 миллиардов рублей. А в Кемеровском отделении счетов ОМС открыто на два миллиарда рублей.