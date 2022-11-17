Новость № 2. 16 ноября, поздно вечером, в Омске загорелась девятиэтажка. Было спасено 8 человек. Самостоятельно по лестницам эвакуировалось 36 взрослых и 4 ребенка. Для ликвидации пожара привлекались 5 пожарных автомобилей и 23 человека личного состава.