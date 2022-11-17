Новость № 1. В Омске продают здание бывшего кинотеатра «Сатурн», расположенное на улице Багратиона 1/1. Начальная стоимость здания составила 13,2 млн рублей, а цена земельного участка около 21,3 млн рублей.
Новость № 2. 16 ноября, поздно вечером, в Омске загорелась девятиэтажка. Было спасено 8 человек. Самостоятельно по лестницам эвакуировалось 36 взрослых и 4 ребенка. Для ликвидации пожара привлекались 5 пожарных автомобилей и 23 человека личного состава.
Новость № 3. В Омской области за сутки случилось 82 ДТП. Часть аварий произошли из-за плохих погодных условий и гололеда. Только за утро произошло 27 столкновений. Сотрудниками ГИБДД возбуждено 538 административных производств за нарушения ПДД.