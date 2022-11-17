«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%»

, — сообщил министр труда и социальной защиты РФ