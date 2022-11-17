Показатель МРОТ представляет собой минимальный порог вознаграждения, которое гражданин России должен получать по закону за выполнение трудовых обязанностей. Заработная плата не может быть ниже уровня МРОТ при соблюдении следующих условий:
Значение используется для расчета минимальной суммы зарплаты и социальных выплат, пособий по безработице и нетрудоспособности. Обычно показатель пересматривается ежегодно. На его значение оказывают влияние следующие факторы:
Во многих субъектах, в том числе в Омской области и Омске, устанавливается региональное значение МРОТ. Оно рассчитывается с учетом географического положения, экономических особенностей региона. Наименьший допустимый заработок по регионам не может быть ниже федерального МРОТ. При расчете регионального показателя учитываются местные коэффициенты и надбавки.
В следующем году МРОТ планируется поднять на федеральном уровне до 16 242 рублей. Соответствующие законодательные проекты были поддержаны в рамках правительственного заседания.
«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
На начало текущего года МРОТ составлял 13 890 рублей. С начала лета он был повышен на 10%. После его планового повышения со следующего года на 6,3% МРОТ составит 16 242 рубля. Ожидается, что в следующем и 2024 году минимальный размер оплаты труда будет устанавливаться с учетом предполагаемого уровня инфляции.
«Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%», — отметил глава Минтруда РФ.
Согласно ФЗ № 82 от 19.06.2000, с начала июня в регионе установлено значение МРОТ в 15 279 рублей для организаций, которые финансируются из федерального бюджета. К показателю умножается районный коэффициент 1,15, после чего величина МРОТ составит 17 570,85. Для внебюджетных организаций она равна 15 500 рублей, а с учетом коэффициента — 17 825.
С начала 2022 года до лета показатель был равен 13 890 рублей, с коэффициентом — 15 973,5 для организаций, которые финансировались за счет федерального бюджета. Для внебюджетных учреждений значение составляло 14 233 рубля, с учетом коэффициента — 16 367,95.