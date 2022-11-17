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Повышение МРОТ с 1 января 2023 года в Омске

Сегодня, 13:19
Фото: 1MI
Повышение МРОТ с 1 января 2023 года в Омске
МРОТ в Омске представляет собой минимальный размер оплаты труда, который по закону гражданин РФ должен получать за работу. В 2023 году планируется увеличить показатель МРОТ в России до 16 242 рублей.

Понятие МРОТ и его значения в 2023 году

Показатель МРОТ представляет собой минимальный порог вознаграждения, которое гражданин России должен получать по закону за выполнение трудовых обязанностей. Заработная плата не может быть ниже уровня МРОТ при соблюдении следующих условий:

  • сотрудник работал весь месяц;
  • гражданин выполнил обязательства в рамках договора;
  • работодатель нанял работника на полную ставку. 

Значение используется для расчета минимальной суммы зарплаты и социальных выплат, пособий по безработице и нетрудоспособности. Обычно показатель пересматривается ежегодно. На его значение оказывают влияние следующие факторы:

  • размер цен и прожиточного минимума в стране;
  • доля безработицы;
  • показатели инфляции;
  • потребности граждан. 
Понятие МРОТ и его значения в 2023 году
Фото: 1MI

Во многих субъектах, в том числе в Омской области и Омске, устанавливается региональное значение МРОТ. Оно рассчитывается с учетом географического положения, экономических особенностей региона. Наименьший допустимый заработок по регионам не может быть ниже федерального МРОТ. При расчете регионального показателя учитываются местные коэффициенты и надбавки. 

В следующем году МРОТ планируется поднять на федеральном уровне до 16 242 рублей. Соответствующие законодательные проекты были поддержаны в рамках правительственного заседания. 

«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Понятие МРОТ и его значения в 2023 году
Фото: 1MI

На начало текущего года МРОТ составлял 13 890 рублей. С начала лета он был повышен на 10%. После его планового повышения со следующего года на 6,3% МРОТ составит 16 242 рубля. Ожидается, что в следующем и 2024 году минимальный размер оплаты труда будет устанавливаться с учетом предполагаемого уровня инфляции. 

«Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%», — отметил глава Минтруда РФ.
Понятие МРОТ и его значения в 2023 году
Фото: 1MI

Какой показатель установлен в Омске?

Согласно ФЗ № 82 от 19.06.2000, с начала июня в регионе установлено значение МРОТ в 15 279 рублей для организаций, которые финансируются из федерального бюджета. К показателю умножается районный коэффициент 1,15, после чего величина МРОТ составит 17 570,85. Для внебюджетных организаций она равна 15 500 рублей, а с учетом коэффициента — 17 825.

С начала 2022 года до лета показатель был равен 13 890 рублей, с коэффициентом — 15 973,5 для организаций, которые финансировались за счет федерального бюджета. Для внебюджетных учреждений значение составляло 14 233 рубля, с учетом коэффициента — 16 367,95. 

Какой показатель установлен в Омске?
Фото: 1MI
#Мрот#Выплаты
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