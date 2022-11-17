Омский НПЗ займется подготовкой будущих нефтяников по новым методикам вместе с АСИ

Омский НПЗ «Газпром нефти» продолжает масштабную модернизацию производства и заинтересовано в привлечении новых поколений сотрудников с высокой квалификацией. Предприятие планирует расширить свою комплексную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» и внедрить современные методики для помощи школьникам в выборе профессии, а также для повышения квалификации педагогов и развития базовых профессиональных навыков у старшеклассников.
«Наше предприятие реализует уникальную профориентационную программу „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“. Это наш вклад в формирование пула профессионалов будущего, востребованных на рынке труда. Партнерство с Агентством стратегических инициатив позволит Омскому НПЗ выйти на новый уровень подготовки квалифицированных кадров», — заявила заместитель генерального директора Омского НПЗ Маргарита Иванина.
Благодаря соглашению о сотрудничестве Омский НПЗ присоединится к таким образовательным проектам, как «Кванториум», «Образ будущего», SkillCity, Geek Teachers. Все они верифицированы Агентством стратегических инициатив. Проекты позволяют взаимодействовать школьникам, студентам, преподавателям и отраслевым экспертам. Обучение проходит с применением высокотехнологичного оборудования, мобильных приложений, геймификации и развивает у ребят необходимые в отрасли знания и компетенции.
«Крупные предприятия на постоянной основе занимаются профориентацией школьников, но многие подходы требуют обновления. Команда Омского НПЗ провела глубокую самодиагностику и обратилась в Агентство для подбора лучших профориентационных проектов и практик, которые позволят развивать необходимые в отрасли компетенции. Мы рассчитываем, что в ближайшее время представленные проекты войдут в новую профориентационную модель Омского НПЗ», — отметил директор проектов дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Вадим Воронин.
Сотрудничество с АСИ осуществляется в рамках проекта «Газпром нефти» «Лига вузов» — комплексной системы, ориентированной на развитие партнерств и кросс-функционального взаимодействия с высшими учебными заведениями.