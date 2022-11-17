Омский НПЗ займется подготовкой будущих нефтяников по новым методикам вместе с АСИ

Омский НПЗ «Газпром нефти» продолжает масштабную модернизацию производства и заинтересовано в привлечении новых поколений сотрудников с высокой квалификацией. Предприятие планирует расширить свою комплексную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» и внедрить современные методики для помощи школьникам в выборе профессии, а также для повышения квалификации педагогов и развития базовых профессиональных навыков у старшеклассников.