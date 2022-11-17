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Омички, работающие в Донбассе, поблагодарили земляков за помощь и поддержку

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
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Девушки из медицинской роты «Омь» одними из первых получили гуманитарную помощь.

Вчера, 16 ноября, в пресс-службе Народного фронта по Омской области опубликовали видео с благодарностью от девушек-медиков из именного подразделения «Омь», которые сейчас находятся на Донбассе и одними из первых получили гуманитарную помощь.

Две недели назад омское отделение Народного фронта оправило туда груз с медикаментами, продуктами питания и теплыми вещами. Груз был собран в рамках регионального проекта «Все для Победы».

«Медицинская рота „Омь“ благодарит вас от всей души. Передаем огромный привет всем родственникам, всем омичам. Мы тут, мы с вами. Мы будем лечить всех, все, что можем, мы делаем. Спасибо за помощь, за медикаменты в особенности. Спасибо, что вы с нами», — говорят омички.

Напомним, что за последние дни в зону СВО проводили две группы мобилизованных. Церемонии проводов резервистов проходили на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института.

Фото: Скриншот паблика "Народный фронт | Омская область"
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#Юлия Бармина#Общество#Девушки#Врачи
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