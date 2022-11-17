Омички, работающие в Донбассе, поблагодарили земляков за помощь и поддержку

Вчера, 16 ноября, в пресс-службе Народного фронта по Омской области опубликовали видео с благодарностью от девушек-медиков из именного подразделения «Омь», которые сейчас находятся на Донбассе и одними из первых получили гуманитарную помощь.
Две недели назад омское отделение Народного фронта оправило туда груз с медикаментами, продуктами питания и теплыми вещами. Груз был собран в рамках регионального проекта «Все для Победы».
«Медицинская рота „Омь“ благодарит вас от всей души. Передаем огромный привет всем родственникам, всем омичам. Мы тут, мы с вами. Мы будем лечить всех, все, что можем, мы делаем. Спасибо за помощь, за медикаменты в особенности. Спасибо, что вы с нами», — говорят омички.
Напомним, что за последние дни в зону СВО проводили две группы мобилизованных. Церемонии проводов резервистов проходили на автодроме Омского автобронетанкового инженерного института.