Наворовала на 6 миллионов. Омская мошенница не смогла отделаться условным сроком

В Омской области суд рассмотрел апелляцию на приговор 56-летней женщине, которую признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее ее приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и возложением соответствующих обязанностей.
Суд установил, что в 2014-2015 годах омичка обманула трех знакомых, которым заявила, что может помочь с закупкой щебня. Она получила от них 2.95 млн рублей, после чего забрала все деньги себе.
В 2017 году она была посредником при покупке квартиры. Женщина обманула знакомую, от которой получила 3.8 млн рублей. Эти деньги она также использовала на свои нужды.
Суд апелляционной инстанции отменил условное освобождение. Омичку взяли под стражу в зале суда, ее отправят в колонию общего режима на три с половиной года. Также ее оштрафовали на 800 тыс рублей. Приговор вступил в силу.