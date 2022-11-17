Наворовала на 6 миллионов. Омская мошенница не смогла отделаться условным сроком

В Омской области суд рассмотрел апелляцию на приговор 56-летней женщине, которую признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее ее приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и возложением соответствующих обязанностей.